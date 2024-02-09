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Аграфена Поликарповна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Аграфена Поликарповна
Пол
жен
Номер записи
1628
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
103
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Александра Ивановича [5]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 166
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 103
01 | Иван Михайлович: 30 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Авдотья Терентьевна: - / 55 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Василий Иванович: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Дмитрий Васильевич: новорожден / 2 | крестьянин - сын Василия Ивановича [3]
05 | Александр Иванович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Данила Александрович: новорожден / 6 мес | крестьянин - сын Александра Ивановича [5]
07 | Михаил Иванович: 3 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Филип Иванович: 6 мес / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Татьяна Тимофеевна: - / 28 | крестьянка - жена Василия Ивановича [3]
10 | Аграфена Поликарповна: - / 20 | крестьянка - жена Александра Ивановича [5]
11 | Ульяна Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Михаила Ивановича [7]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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