Татьяна Тимофеевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Татьяна Тимофеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1627
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 103
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Василия Ивановича [3]
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 166
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 103
01 | Иван Михайлович: 30 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Авдотья Терентьевна: - / 55 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Василий Иванович: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Дмитрий Васильевич: новорожден / 2 | крестьянин - сын Василия Ивановича [3]
05 | Александр Иванович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Данила Александрович: новорожден / 6 мес | крестьянин - сын Александра Ивановича [5]
07 | Михаил Иванович: 3 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Филип Иванович: 6 мес / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Татьяна Тимофеевна: - / 28 | крестьянка - жена Василия Ивановича [3]
10 | Аграфена Поликарповна: - / 20 | крестьянка - жена Александра Ивановича [5]
11 | Ульяна Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Михаила Ивановича [7]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.