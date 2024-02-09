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Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Дмитрий Васильевич
Пол
муж
Номер записи
1622
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
103
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Василия Ивановича [3]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 166
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 103
01 | Иван Михайлович: 30 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Авдотья Терентьевна: - / 55 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Василий Иванович: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Дмитрий Васильевич: новорожден / 2 | крестьянин - сын Василия Ивановича [3]
05 | Александр Иванович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Данила Александрович: новорожден / 6 мес | крестьянин - сын Александра Ивановича [5]
07 | Михаил Иванович: 3 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Филип Иванович: 6 мес / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Татьяна Тимофеевна: - / 28 | крестьянка - жена Василия Ивановича [3]
10 | Аграфена Поликарповна: - / 20 | крестьянка - жена Александра Ивановича [5]
11 | Ульяна Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Михаила Ивановича [7]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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