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Прасковья Павловна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Прасковья Павловна
Пол
жен
Номер записи
1618
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Павла Ивановича [2]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 102
01 | Иван Михайлович: 52 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Павел Иванович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Андрей Павлович: 4 / - | крестьянин - сын Павла Ивановича [2]
04 | Лукерья Игнатьевна: - / 45 | крестьянка - жена Павла Ивановича [2]
05 | Прасковья Павловна: - / 15 | крестьянка - дочь Павла Ивановича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1835 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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