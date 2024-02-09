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Андрей Павлович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Андрей Павлович
Пол
жен
Номер записи
1616
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Павла Ивановича [2]
Возраст по прошлой РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 102
01 | Иван Михайлович: 52 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Павел Иванович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Андрей Павлович: 4 / - | крестьянин - сын Павла Ивановича [2]
04 | Лукерья Игнатьевна: - / 45 | крестьянка - жена Павла Ивановича [2]
05 | Прасковья Павловна: - / 15 | крестьянка - дочь Павла Ивановича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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