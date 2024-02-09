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Никифор Михеевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Никифор Михеевич
Пол
муж
Номер записи
1613
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
1
Возраст по прошлой РС
41
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 101
01 | Никифор Михеевич: 41 / - | крестьянин -
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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