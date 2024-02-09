Петр Осипович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Петр Осипович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1609
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 100
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- двоюродный брат главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 165
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 100
01 | Аверьян Степанович: 28 / 44 | крестьянин - глава семьи
02 | Лаврентий Аверьянович: новорожден / 12 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Петр Осипович: 7 / 23 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
04 | Василий Петрович: новорожден / 0,5 | крестьянин - сын Петра Осиповича [3]
05 | Афимья Захаровна: - / 37 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Дарья Макаровна: - / 23 | крестьянка - жена Петра Осиповича [3]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
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