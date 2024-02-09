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Петр Осипович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Петр Осипович
Пол
муж
Номер записи
1609
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
двоюродный брат главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 100
01 | Аверьян Степанович: 28 / 44 | крестьянин - глава семьи
02 | Лаврентий Аверьянович: новорожден / 12 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Петр Осипович: 7 / 23 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
04 | Василий Петрович: новорожден / 0,5 | крестьянин - сын Петра Осиповича [3]
05 | Афимья Захаровна: - / 37 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Дарья Макаровна: - / 23 | крестьянка - жена Петра Осиповича [3]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

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