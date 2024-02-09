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Квасова Матрена Аввакумовна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Квасова Матрена Аввакумовна
Пол
жен
Номер записи
1606
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена Афонасея Аввакумовича [7]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 99
01 | Квасов Григорий Павлович: 56 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Квасов Аввакум Григорьевич: 36 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Квасова Авдотья Акимовна: - / 47 | крестьянка - Жена Аввакума Григорьевича [2]
04 | Квасова Анна Аввакумовна: - / 17 | крестьянка - дочь Аввакума Григорьевича [2]
05 | Квасов Акакий Аввакумович: 11 / 27 | крестьянин - сын Аввакума Григорьевича [2]
06 | Квасов Дмитрий Акакиевич: новорожден / 2 | крестьянин - сын Акакия Аввакумовича [5]
07 | Квасов Афонасей Аввакумович: 7 / 23 | крестьянин - сын Аввакума Григорьевича [2]
08 | Квасов Никита Аввакумович: новорожден / 13 | крестьянин - сын Аввакума Григорьевича [2]
09 | Квасова Матрена Михайловна: - / 25 | крестьянка - жена Акакия Аввакумовича [5]
10 | Квасова Матрена Акакиевна: - / 4 | крестьянка - дочь Акакия Аввакумовича [5]
11 | Квасова Авдотья Акакиевна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Акакия Аввакумовича [5]
12 | Квасова Матрена Аввакумовна: - / 21 | крестьянка - жена Афонасея Аввакумовича [7]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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