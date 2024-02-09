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Квасова Матрена Акакиевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Квасова Матрена Акакиевна
Пол
жен
Номер записи
1604
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Акакия Аввакумовича [5]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 99
01 | Квасов Григорий Павлович: 56 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Квасов Аввакум Григорьевич: 36 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Квасова Авдотья Акимовна: - / 47 | крестьянка - Жена Аввакума Григорьевича [2]
04 | Квасова Анна Аввакумовна: - / 17 | крестьянка - дочь Аввакума Григорьевича [2]
05 | Квасов Акакий Аввакумович: 11 / 27 | крестьянин - сын Аввакума Григорьевича [2]
06 | Квасов Дмитрий Акакиевич: новорожден / 2 | крестьянин - сын Акакия Аввакумовича [5]
07 | Квасов Афонасей Аввакумович: 7 / 23 | крестьянин - сын Аввакума Григорьевича [2]
08 | Квасов Никита Аввакумович: новорожден / 13 | крестьянин - сын Аввакума Григорьевича [2]
09 | Квасова Матрена Михайловна: - / 25 | крестьянка - жена Акакия Аввакумовича [5]
10 | Квасова Матрена Акакиевна: - / 4 | крестьянка - дочь Акакия Аввакумовича [5]
11 | Квасова Авдотья Акакиевна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Акакия Аввакумовича [5]
12 | Квасова Матрена Аввакумовна: - / 21 | крестьянка - жена Афонасея Аввакумовича [7]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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