Анисим Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Анисим Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 187
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Ивана [2]
- Причина поступления
- вновь рожденный
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 125
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 39
01 | Василей Крисанов: - / 56 | крестьянин - глава
02 | Иван Васильев: - / 38 | крестьянин - сын Василея [1]
03 | Нефед Васильев: - / 15 | крестьянин - сын Василея [1]
04 | Алексей Иванов: - / 18 | крестьянин - сын Ивана [2]
05 | Иван Иванов: - / 13 | крестьянин - сын Ивана [2]
06 | Анисим Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Ивана [2]
07 | Абрам Иванов: - / 3 | крестьянин - сын Ивана [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1801 ст.
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