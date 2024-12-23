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Иван Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
186
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Ивана [2]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 125
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 39
01 | Василей Крисанов: - / 56 | крестьянин - глава
02 | Иван Васильев: - / 38 | крестьянин - сын Василея [1]
03 | Нефед Васильев: - / 15 | крестьянин - сын Василея [1]
04 | Алексей Иванов: - / 18 | крестьянин - сын Ивана [2]
05 | Иван Иванов: - / 13 | крестьянин - сын Ивана [2]
06 | Анисим Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Ивана [2]
07 | Абрам Иванов: - / 3 | крестьянин - сын Ивана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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