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Иван Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
183
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Василея [1]
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 125
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 39
01 | Василей Крисанов: - / 56 | крестьянин - глава
02 | Иван Васильев: - / 38 | крестьянин - сын Василея [1]
03 | Нефед Васильев: - / 15 | крестьянин - сын Василея [1]
04 | Алексей Иванов: - / 18 | крестьянин - сын Ивана [2]
05 | Иван Иванов: - / 13 | крестьянин - сын Ивана [2]
06 | Анисим Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Ивана [2]
07 | Абрам Иванов: - / 3 | крестьянин - сын Ивана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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