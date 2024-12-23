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Прокофей Архипов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Прокофей Архипов
Пол
муж
Номер записи
178
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Архипа [1]
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 125
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 37
01 | Архип Афонасьев: - / 54 | крестьянин - глава
02 | Прокофей Архипов: - / 21 | крестьянин - сын Архипа [1]
03 | Петр Прокофьев: - / 4 | крестьянин - сын Прокофея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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