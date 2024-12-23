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Яков Мартынов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Яков Мартынов
Пол
муж
Номер записи
176
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Мартына [2]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 125
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36
01 | Сергей Фетисов: - / 69 | крестьянин - глава
02 | Мартын Фетисов: - / 48 | крестьянин - брат Сергея [1]
03 | Андрей Васильев: - / 29 | крестьянин - зять Сергея [1]
04 | Трофим Андреев: - / 2 | крестьянин - сын Андрея [3]
05 | Павел Родионов: - / 20 | крестьянин - пасынок Андрея [3]
06 | Ефим Сергеев: - / 34 | крестьянин - сын Сергея [1]
07 | Демент Ефимов: - / 5 | крестьянин - сын Ефима [6]
08 | Иван Мартынов: - / 23 | крестьянин - сын Мартына [2]
09 | Яков Мартынов: - / 13 | крестьянин - сын Мартына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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