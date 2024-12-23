Яков Мартынов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Яков Мартынов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 176
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Мартына [2]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 125
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 36
01 | Сергей Фетисов: - / 69 | крестьянин - глава
02 | Мартын Фетисов: - / 48 | крестьянин - брат Сергея [1]
03 | Андрей Васильев: - / 29 | крестьянин - зять Сергея [1]
04 | Трофим Андреев: - / 2 | крестьянин - сын Андрея [3]
05 | Павел Родионов: - / 20 | крестьянин - пасынок Андрея [3]
06 | Ефим Сергеев: - / 34 | крестьянин - сын Сергея [1]
07 | Демент Ефимов: - / 5 | крестьянин - сын Ефима [6]
08 | Иван Мартынов: - / 23 | крестьянин - сын Мартына [2]
09 | Яков Мартынов: - / 13 | крестьянин - сын Мартына [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1798 ст.
- Место рождения
- с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская
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