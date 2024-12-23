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Иван Мартынов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван Мартынов
Пол
муж
Номер записи
175
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Мартына [2]
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 125
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36
01 | Сергей Фетисов: - / 69 | крестьянин - глава
02 | Мартын Фетисов: - / 48 | крестьянин - брат Сергея [1]
03 | Андрей Васильев: - / 29 | крестьянин - зять Сергея [1]
04 | Трофим Андреев: - / 2 | крестьянин - сын Андрея [3]
05 | Павел Родионов: - / 20 | крестьянин - пасынок Андрея [3]
06 | Ефим Сергеев: - / 34 | крестьянин - сын Сергея [1]
07 | Демент Ефимов: - / 5 | крестьянин - сын Ефима [6]
08 | Иван Мартынов: - / 23 | крестьянин - сын Мартына [2]
09 | Яков Мартынов: - / 13 | крестьянин - сын Мартына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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