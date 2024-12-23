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Андрей Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Андрей Васильев
Пол
муж
Номер записи
170
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Сергея [1]
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36
01 | Сергей Фетисов: - / 69 | крестьянин - глава
02 | Мартын Фетисов: - / 48 | крестьянин - брат Сергея [1]
03 | Андрей Васильев: - / 29 | крестьянин - зять Сергея [1]
04 | Трофим Андреев: - / 2 | крестьянин - сын Андрея [3]
05 | Павел Родионов: - / 20 | крестьянин - пасынок Андрея [3]
06 | Ефим Сергеев: - / 34 | крестьянин - сын Сергея [1]
07 | Демент Ефимов: - / 5 | крестьянин - сын Ефима [6]
08 | Иван Мартынов: - / 23 | крестьянин - сын Мартына [2]
09 | Яков Мартынов: - / 13 | крестьянин - сын Мартына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.

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