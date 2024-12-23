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Николай Анисимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Николай Анисимов
Пол
муж
Номер записи
167
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Анисима [1]
Причина поступления
куплены
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Анисим Прохоров: - / 56 | крестьянин - глава
02 | Захар Харламов: - / 38 | крестьянин - племянник Анисима [1]
03 | Харитон Харламов: - / 36 | крестьянин - племянник Анисима [1]
04 | Гаврила Захаров: - / 17 | крестьянин - сын Захара [2]
05 | Ларион Захаров: - / 7 | крестьянин - сын Захара [2]
06 | Михаил Васильев: - / 32 | крестьянин - зять Анисима [1]
07 | Фома Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Михаила [6]
08 | Спиридон Михайлов: - / 4 | крестьянин - сын Михаила [6]
09 | Иван Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Михаила [6]
10 | Николай Анисимов: - / 24 | крестьянин - сын Анисима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

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