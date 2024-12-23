Иван Михайлов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Иван Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 166
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Михаила [6]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 35
01 | Анисим Прохоров: - / 56 | крестьянин - глава
02 | Захар Харламов: - / 38 | крестьянин - племянник Анисима [1]
03 | Харитон Харламов: - / 36 | крестьянин - племянник Анисима [1]
04 | Гаврила Захаров: - / 17 | крестьянин - сын Захара [2]
05 | Ларион Захаров: - / 7 | крестьянин - сын Захара [2]
06 | Михаил Васильев: - / 32 | крестьянин - зять Анисима [1]
07 | Фома Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Михаила [6]
08 | Спиридон Михайлов: - / 4 | крестьянин - сын Михаила [6]
09 | Иван Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Михаила [6]
10 | Николай Анисимов: - / 24 | крестьянин - сын Анисима [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1809 ст.
- Место рождения
- с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская
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