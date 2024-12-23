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Спиридон Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Спиридон Михайлов
Пол
муж
Номер записи
165
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Михаила [6]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Анисим Прохоров: - / 56 | крестьянин - глава
02 | Захар Харламов: - / 38 | крестьянин - племянник Анисима [1]
03 | Харитон Харламов: - / 36 | крестьянин - племянник Анисима [1]
04 | Гаврила Захаров: - / 17 | крестьянин - сын Захара [2]
05 | Ларион Захаров: - / 7 | крестьянин - сын Захара [2]
06 | Михаил Васильев: - / 32 | крестьянин - зять Анисима [1]
07 | Фома Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Михаила [6]
08 | Спиридон Михайлов: - / 4 | крестьянин - сын Михаила [6]
09 | Иван Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Михаила [6]
10 | Николай Анисимов: - / 24 | крестьянин - сын Анисима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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