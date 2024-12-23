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Анисим Прохоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Анисим Прохоров
Пол
муж
Номер записи
158
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Анисим Прохоров: - / 56 | крестьянин - глава
02 | Захар Харламов: - / 38 | крестьянин - племянник Анисима [1]
03 | Харитон Харламов: - / 36 | крестьянин - племянник Анисима [1]
04 | Гаврила Захаров: - / 17 | крестьянин - сын Захара [2]
05 | Ларион Захаров: - / 7 | крестьянин - сын Захара [2]
06 | Михаил Васильев: - / 32 | крестьянин - зять Анисима [1]
07 | Фома Михайлов: - / 6 | крестьянин - сын Михаила [6]
08 | Спиридон Михайлов: - / 4 | крестьянин - сын Михаила [6]
09 | Иван Михайлов: - / 2 | крестьянин - сын Михаила [6]
10 | Николай Анисимов: - / 24 | крестьянин - сын Анисима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.

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