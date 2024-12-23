Игнат Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Игнат Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 157
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Ивана большого [3]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 34
01 | Дементий Самсонов: - / 47 | крестьянин - глава
02 | Федор Самсонов: - / 43 | крестьянин - брат Дементия [1]
03 | Иван большой Дементьев: - / 26 | крестьянин - сын Дементия [1]
04 | Иван меньшой Дементьев: - / 19 | крестьянин - сын Дементия [1]
05 | Зиновей Дементьев: - / 7 | крестьянин - сын Дементия [1]
06 | Андрей Федоров: - / 15 | крестьянин - сын Федора [2]
07 | Игнат Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Ивана большого [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1807 ст.
- Место рождения
- с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.