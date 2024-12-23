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Зиновей Дементьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Зиновей Дементьев
Пол
муж
Номер записи
155
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Дементия [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Дементий Самсонов: - / 47 | крестьянин - глава
02 | Федор Самсонов: - / 43 | крестьянин - брат Дементия [1]
03 | Иван большой Дементьев: - / 26 | крестьянин - сын Дементия [1]
04 | Иван меньшой Дементьев: - / 19 | крестьянин - сын Дементия [1]
05 | Зиновей Дементьев: - / 7 | крестьянин - сын Дементия [1]
06 | Андрей Федоров: - / 15 | крестьянин - сын Федора [2]
07 | Игнат Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Ивана большого [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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