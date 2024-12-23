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Федор Самсонов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Федор Самсонов
Пол
муж
Номер записи
152
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Дементия [1]
Причина поступления
куплены
Год поступления
1808
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Дементий Самсонов: - / 47 | крестьянин - глава
02 | Федор Самсонов: - / 43 | крестьянин - брат Дементия [1]
03 | Иван большой Дементьев: - / 26 | крестьянин - сын Дементия [1]
04 | Иван меньшой Дементьев: - / 19 | крестьянин - сын Дементия [1]
05 | Зиновей Дементьев: - / 7 | крестьянин - сын Дементия [1]
06 | Андрей Федоров: - / 15 | крестьянин - сын Федора [2]
07 | Игнат Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Ивана большого [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.

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