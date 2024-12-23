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Тимофей Фролов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Тимофей Фролов
Пол
муж
Номер записи
149
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Фрола [5]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 123
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33
01 | Осип Константинов: - / 52 | крестьянин - глава
02 | Андрей Константинов: - / 50 | крестьянин - брат Осипа [1]
03 | Потап Константинов: - / 42 | крестьянин - брат Осипа [1]
04 | Ефим Константинов: - / 39 | крестьянин - брат Осипа [1]
05 | Фрол Константинов: - / 36 | крестьянин - брат Осипа [1]
06 | Михаил Осипов: - / 38 | крестьянин - сын Осипа [1]
07 | Василей Осипов: - / - | крестьянин - сын Осипа [1]
08 | Герасим Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Михаила [6]
09 | Симион Андреев: - / 16 | крестьянин - сын Андрея [2]
10 | Григорей Потапов: - / 7 | крестьянин - сын Потапа [3]
11 | Никита Потапов: - / 4 | крестьянин - сын Потапа [3]
12 | Емельян Ефимов: - / 12 | крестьянин - сын Ефима [4]
13 | Тимофей Фролов: - / 13 | крестьянин - сын Фрола [5]
14 | Наум Фролов: - / 2 | крестьянин - сын Фрола [5]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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