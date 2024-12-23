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Ефим Константинов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Ефим Константинов
Пол
муж
Номер записи
140
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Осипа [1]
Год поступления
1808
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 123
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33
01 | Осип Константинов: - / 52 | крестьянин - глава
02 | Андрей Константинов: - / 50 | крестьянин - брат Осипа [1]
03 | Потап Константинов: - / 42 | крестьянин - брат Осипа [1]
04 | Ефим Константинов: - / 39 | крестьянин - брат Осипа [1]
05 | Фрол Константинов: - / 36 | крестьянин - брат Осипа [1]
06 | Михаил Осипов: - / 38 | крестьянин - сын Осипа [1]
07 | Василей Осипов: - / - | крестьянин - сын Осипа [1]
08 | Герасим Михайлов: - / 1 | крестьянин - сын Михаила [6]
09 | Симион Андреев: - / 16 | крестьянин - сын Андрея [2]
10 | Григорей Потапов: - / 7 | крестьянин - сын Потапа [3]
11 | Никита Потапов: - / 4 | крестьянин - сын Потапа [3]
12 | Емельян Ефимов: - / 12 | крестьянин - сын Ефима [4]
13 | Тимофей Фролов: - / 13 | крестьянин - сын Фрола [5]
14 | Наум Фролов: - / 2 | крестьянин - сын Фрола [5]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1772 ст.

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