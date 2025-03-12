Иван Тимофеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Иван Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 136
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Тимофея [3]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 123
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 32
01 | Савин Филатов: - / 51 | крестьянин - глава
02 | Василей Филатов: - / 44 | крестьянин - брат Савина [1]
03 | Тимофей Филатов: - / 42 | крестьянин - брат Савина [1]
04 | Варфоломей Савинов: - / 32 | крестьянин - сын Савина [1]
05 | Григорей Варфоломеев: - / 9 | крестьянин - сын Варфаломея [4]
06 | Евдоким Варфоломеев: - / 3 | крестьянин - сын Варфаломея [4]
07 | Устин Васильев: - / 26 | крестьянин - сын Василея [2]
08 | Григорей Васильев: - / 8 | крестьянин - сын Василея [2]
09 | Емельян Устинов: - / 1 | крестьянин - сын Устина [7]
10 | Ион Тимофеев: - / 19 | крестьянин - сын Тимофея [3]
11 | Филип Тимофеев: - / 11 | крестьянин - сын Тимофея [3]
12 | Гаврила Тимофеев: - / 5 | крестьянин - сын Тимофея [3]
13 | Иван Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Тимофея [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1809 ст.
- Место рождения
- с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.