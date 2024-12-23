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Гаврила Тимофеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Гаврила Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
135
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын Тимофея [3]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 123
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Савин Филатов: - / 51 | крестьянин - глава
02 | Василей Филатов: - / 44 | крестьянин - брат Савина [1]
03 | Тимофей Филатов: - / 42 | крестьянин - брат Савина [1]
04 | Варфоломей Савинов: - / 32 | крестьянин - сын Савина [1]
05 | Григорей Варфоломеев: - / 9 | крестьянин - сын Варфаломея [4]
06 | Евдоким Варфоломеев: - / 3 | крестьянин - сын Варфаломея [4]
07 | Устин Васильев: - / 26 | крестьянин - сын Василея [2]
08 | Григорей Васильев: - / 8 | крестьянин - сын Василея [2]
09 | Емельян Устинов: - / 1 | крестьянин - сын Устина [7]
10 | Ион Тимофеев: - / 19 | крестьянин - сын Тимофея [3]
11 | Филип Тимофеев: - / 11 | крестьянин - сын Тимофея [3]
12 | Гаврила Тимофеев: - / 5 | крестьянин - сын Тимофея [3]
13 | Иван Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Тимофея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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