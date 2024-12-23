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Василей Филатов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Василей Филатов
Пол
муж
Номер записи
125
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Савина [1]
Год поступления
1808
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Савин Филатов: - / 51 | крестьянин - глава
02 | Василей Филатов: - / 44 | крестьянин - брат Савина [1]
03 | Тимофей Филатов: - / 42 | крестьянин - брат Савина [1]
04 | Варфоломей Савинов: - / 32 | крестьянин - сын Савина [1]
05 | Григорей Варфоломеев: - / 9 | крестьянин - сын Варфаломея [4]
06 | Евдоким Варфоломеев: - / 3 | крестьянин - сын Варфаломея [4]
07 | Устин Васильев: - / 26 | крестьянин - сын Василея [2]
08 | Григорей Васильев: - / 8 | крестьянин - сын Василея [2]
09 | Емельян Устинов: - / 1 | крестьянин - сын Устина [7]
10 | Ион Тимофеев: - / 19 | крестьянин - сын Тимофея [3]
11 | Филип Тимофеев: - / 11 | крестьянин - сын Тимофея [3]
12 | Гаврила Тимофеев: - / 5 | крестьянин - сын Тимофея [3]
13 | Иван Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Тимофея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.

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