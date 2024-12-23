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Петр Киринов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Петр Киринов
Пол
муж
Номер записи
123
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Кирина [1]
Год поступления
1808
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Кирин Федотов: - / 51 | крестьянин - глава
02 | Петр Киринов: - / 25 | крестьянин - сын Кирина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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