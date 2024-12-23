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Логин Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Логин Степанов
Пол
муж
Номер записи
120
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Степана [2]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30
01 | Никита Алексеев: - / 66 | крестьянин - глава
02 | Степан Никифоров: - / 47 | крестьянин - сын Никиты [1]
03 | Роман Никифоров: - / 42 | крестьянин - сын Никиты [1]
04 | Прокофей Степанов: - / 26 | крестьянин - сын Степана [2]
05 | Логин Степанов: - / 12 | крестьянин - сын Степана [2]
06 | Антон Степанов: - / 6 | крестьянин - сын Степана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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