Роман Никифоров
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Роман Никифоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 118
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Никиты [1]
- Год поступления
- 1808
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 30
01 | Никита Алексеев: - / 66 | крестьянин - глава
02 | Степан Никифоров: - / 47 | крестьянин - сын Никиты [1]
03 | Роман Никифоров: - / 42 | крестьянин - сын Никиты [1]
04 | Прокофей Степанов: - / 26 | крестьянин - сын Степана [2]
05 | Логин Степанов: - / 12 | крестьянин - сын Степана [2]
06 | Антон Степанов: - / 6 | крестьянин - сын Степана [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1769 ст.
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