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Роман Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Роман Никифоров
Пол
муж
Номер записи
118
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Никиты [1]
Год поступления
1808
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30
01 | Никита Алексеев: - / 66 | крестьянин - глава
02 | Степан Никифоров: - / 47 | крестьянин - сын Никиты [1]
03 | Роман Никифоров: - / 42 | крестьянин - сын Никиты [1]
04 | Прокофей Степанов: - / 26 | крестьянин - сын Степана [2]
05 | Логин Степанов: - / 12 | крестьянин - сын Степана [2]
06 | Антон Степанов: - / 6 | крестьянин - сын Степана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1769 ст.

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