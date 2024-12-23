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Емельян Федосеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Емельян Федосеев
Пол
муж
Номер записи
113
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1808
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29
01 | Емельян Федосеев: - / 37 | крестьянин - глава
02 | Поликарп Емельянов: - / 15 | крестьянин - сын Емельяна [1]
03 | Павел Емельянов: - / 13 | крестьянин - сын Емельяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1774 ст.

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