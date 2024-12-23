Симон Николаев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Симон Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 111
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Николая [1]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 28
01 | Николай Фомин: - / 33 | крестьянин - глава [1]
02 | Симон Николаев: - / 10 | крестьянин - сын Николая [1]
03 | Козьма Николаев: - / 2 | крестьянин - сын Николая [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1801 ст.
- Место рождения
- с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская
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