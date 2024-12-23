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Николай Фомин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Николай Фомин
Пол
муж
Номер записи
110
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Год поступления
1807
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28
01 | Николай Фомин: - / 33 | крестьянин - глава [1]
02 | Симон Николаев: - / 10 | крестьянин - сын Николая [1]
03 | Козьма Николаев: - / 2 | крестьянин - сын Николая [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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