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Егор Мокеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Егор Мокеев
Пол
муж
Номер записи
108
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Мокея [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Тимофей Фомин: - / 60 | крестьянин - глава
02 | Мокей Тимофеев: - / 31 | крестьянин - сын Тимофея [1]
03 | Иван Тимофеев: - / 19 | крестьянин - сын Тимофея [1]
04 | Егор Мокеев: - / 6 | крестьянин - сын Мокея [2]
05 | Григорей Мокеев: - / 3 | крестьянин - сын Мокея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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