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Мокей Тимофеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Мокей Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
106
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Тимофея [1]
Год поступления
1807
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Тимофей Фомин: - / 60 | крестьянин - глава
02 | Мокей Тимофеев: - / 31 | крестьянин - сын Тимофея [1]
03 | Иван Тимофеев: - / 19 | крестьянин - сын Тимофея [1]
04 | Егор Мокеев: - / 6 | крестьянин - сын Мокея [2]
05 | Григорей Мокеев: - / 3 | крестьянин - сын Мокея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

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