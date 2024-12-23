Архип Павлов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Архип Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 103
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Павла [2]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 26
01 | Федор Яковлев: - / 45 | крестьянин - глава
02 | Павел Яковлев: - / 33 | крестьянин - брат Федора [1]
03 | Иван Федоров: - / 20 | крестьянин - сын Федора [1]
04 | Леонтей Федоров: - / 15 | крестьянин - сын Федора [1]
05 | Агафон Федоров: - / 9 | крестьянин - сын Федора [1]
06 | Архип Павлов: - / 8 | крестьянин - сын Павла [2]
07 | Поликарп Павлов: - / 3 | крестьянин - сын Павла [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата рождения
- Вычислено 1803 ст.
- Место рождения
- с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская
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