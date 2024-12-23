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Леонтей Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Леонтей Федоров
Пол
муж
Номер записи
101
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Федора [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Федор Яковлев: - / 45 | крестьянин - глава
02 | Павел Яковлев: - / 33 | крестьянин - брат Федора [1]
03 | Иван Федоров: - / 20 | крестьянин - сын Федора [1]
04 | Леонтей Федоров: - / 15 | крестьянин - сын Федора [1]
05 | Агафон Федоров: - / 9 | крестьянин - сын Федора [1]
06 | Архип Павлов: - / 8 | крестьянин - сын Павла [2]
07 | Поликарп Павлов: - / 3 | крестьянин - сын Павла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1796 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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