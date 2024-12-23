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Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
100
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Федора [1]
Год поступления
1807
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 122
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Федор Яковлев: - / 45 | крестьянин - глава
02 | Павел Яковлев: - / 33 | крестьянин - брат Федора [1]
03 | Иван Федоров: - / 20 | крестьянин - сын Федора [1]
04 | Леонтей Федоров: - / 15 | крестьянин - сын Федора [1]
05 | Агафон Федоров: - / 9 | крестьянин - сын Федора [1]
06 | Архип Павлов: - / 8 | крестьянин - сын Павла [2]
07 | Поликарп Павлов: - / 3 | крестьянин - сын Павла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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