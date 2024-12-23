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Степан Панфилов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Степан Панфилов
Пол
муж
Номер записи
97
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Панфила [2]
Причина поступления
вновь рожденный
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Федот Нефедов: - / 51 | крестьянин - глава
02 | Панфил Федотов: - / 33 | крестьянин - сын Федота [1]
03 | Степан Панфилов: - / 2 | крестьянин - сын Панфила [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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