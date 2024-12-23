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Федот Нефедов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Федот Нефедов
Пол
муж
Номер записи
95
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1807
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Федот Нефедов: - / 51 | крестьянин - глава
02 | Панфил Федотов: - / 33 | крестьянин - сын Федота [1]
03 | Степан Панфилов: - / 2 | крестьянин - сын Панфила [2]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1760 ст.

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