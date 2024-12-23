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Иван Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Иван Никитин
Пол
муж
Номер записи
92
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
куплены
Год поступления
1801
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год смерти
1810
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 24
01 | Иван Никитин: - / - | крестьянин - глава
02 | Мирон Иванов: - / 16 | крестьянин - сын Ивана [1]
03 | Елистрат Иванов: - / 11 | крестьянин - сын Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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