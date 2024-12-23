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Никифор Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Никифор Алексеев
Пол
муж
Номер записи
91
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1801
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год смерти
1809
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23
01 | Никифор Алексеев: - / - | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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