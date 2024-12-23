Филип Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилип Пантелеев

Филип Пантелеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Филип Пантелеев
Пол
муж
Номер записи
90
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1801
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1808
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Филип Пантелеев: - / - | крестьянин - глава
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.