Филип Пантелеев
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Филип Пантелеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 90
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1801
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1808
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 22
01 | Филип Пантелеев: - / - | крестьянин - глава
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.