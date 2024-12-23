Тит Кудинов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
- ФИО
- Тит Кудинов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 87
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Кудина [1]
- Причина поступления
- куплены
- Год поступления
- 1807
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1808
- Год смерти
- 1808
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Зарайский
- Место
- с. Апоничищи
- Место события
- с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 21
01 | Кудин Андреев: - / 68 | крестьянин - глава
02 | Тит Кудинов: - / - | крестьянин - сын Кудина [1]
03 | Тихон Кудинов: - / - | крестьянин - сын Кудина [1]
04 | Ефим Кудинов: - / 15 | крестьянин - сын Кудина [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Людмила Кирдань
- Дата смерти
- Вычислено 1808 ст.
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