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Тит Кудинов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Тит Кудинов
Пол
муж
Номер записи
87
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Кудина [1]
Причина поступления
куплены
Год поступления
1807
Причина выбытия
умер
Год убытия
1808
Год смерти
1808
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 21
01 | Кудин Андреев: - / 68 | крестьянин - глава
02 | Тит Кудинов: - / - | крестьянин - сын Кудина [1]
03 | Тихон Кудинов: - / - | крестьянин - сын Кудина [1]
04 | Ефим Кудинов: - / 15 | крестьянин - сын Кудина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата смерти
Вычислено 1808 ст.

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