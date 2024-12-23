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Евграф Кудинов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Евграф Кудинов
Пол
муж
Номер записи
85
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
приемыш Анисима [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Анисим Константинов: - / 47 | крестьянин - глава
02 | Евграф Кудинов: - / 14 | крестьянин - приемыш Анисима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Место рождения
с. Апоничищи, Зарайский, Рязанская

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