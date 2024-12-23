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Анисим Константинов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Анисим Константинов
Пол
муж
Номер записи
84
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1807
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Анисим Константинов: - / 47 | крестьянин - глава
02 | Евграф Кудинов: - / 14 | крестьянин - приемыш Анисима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1764 ст.

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