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Тимофей Сафонов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Тимофей Сафонов
Пол
муж
Номер записи
81
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Год поступления
1807
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19
01 | Тимофей Сафонов: - / 34 | крестьянин - глава [1]
02 | Антон Тимофеев: - / 10 | крестьянин - сын Тимофея [1]
03 | Алимпий Тимофеев: - / 6 | крестьянин - сын Тимофея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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