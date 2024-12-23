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Данила Сафонов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Данила Сафонов
Пол
муж
Номер записи
77
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
куплены
Год поступления
1807
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Данила Сафонов: - / 43 | крестьянин - глава
02 | Андрей Данилов: - / 21 | крестьянин - сын Данилы [1]
03 | Дмитрий Данилов: - / 19 | крестьянин - сын Данилы [1]
04 | Евдон Данилов: - / 13 | крестьянин - сын Данилы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.

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