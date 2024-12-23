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Захар Романов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Апоничищи за 1811 год
ФИО
Захар Романов
Пол
муж
Номер записи
76
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1811
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Рязанская
Уезд
Зарайский
Место
с. Апоничищи
Место события
с. Апоничищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.129, оп.17, д.15, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Захар Романов: - / 44 | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Людмила Кирдань
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.

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